Das Dumme am Leben ist, dass es so viel Zeit braucht. So kommt man gar nicht richtig dazu, richtig zu leben.

Der war jetzt von mir.

Ich halte ihn aber für mindestens so gut wie den Spruch des unseligen Bischofs von Hippo, dem wir auch die Idee der Erbsünde verdanken. Er hatte nämlich über die Zeit sinngemäss gesagt: Ich weiss, was Zeit ist. Aber wenn ich darüber nachdenke und sagen soll, was Zeit ist, weiss ich es nicht mehr.

Augustinus mag recht haben. Wenn dieser Satz über die Zeit die Zeit besser übersteht als die Erbsünden-Idee, dann sei ihm das noch so gerne gegönnt. Aber: Ich hätte ihn gerne gefragt, warum er von etwas wissen wolle, was es denn wirklich sei, wenn er es doch schon wusste? Ich vermute, es hängt ebenfalls mit der Zeit zusammen.

Es ist eindeutig unselig zu fragen, was Zeit «wirklich» sei.

Was erlaubt die Uhr?

Einstein sagte: Zeit ist, was der Zeiger meiner Uhr anzeigt. Der Philosoph Henri Bergson war – milde gesagt – darüber ein bisschen entsetzt. Er hielt das für den Versuch, dem Menschen seine Zeit zu rauben. Zeit ist niemals etwas anderes als erlebte Zeit. Und sie an eine seelenlose Maschine wegzuwerfen, heisst doch, dem Menschen einen wesentlichen Zug seines Menschseins abzusprechen. Wie kann man die Zeit verwechseln mit einer Maschine, die sie misst?

Heute sind wir geneigt, Bergson leicht neben den Schuhen zu sehen. Es gibt das Zweideutige an der Zeit. Für die einen dauerte es «nur» Sekundenbruchteile, bis ich vom Velo auf den Boden knallte. Für mich hingegen dauerte es in der Erinnerung viel länger. Ich bildete mir sogar ein, dass ich genug Zeit gehabt hätte, einen sehr langen Fluch auszustossen, als ich bemerkte, dass der Sturz nicht mehr zu verhindern war.

Die Neurophysiologie erklärt das mittlerweile recht gut. Unser Gehirn teilt die Datenmengen, die es abspeichern will, ein. Routinetätigkeiten dürfen keinen Platz im Speicher belegen, weil immer das Gleiche passiert, also existiert auch keine Zeit in der Erinnerung. Die Tage dauerten unendlich lange, aber passiert ist nichts. Also verging die Zeit – in meiner Erinnerung – wie im Flug. Während die erlebte Zeit, wenn viel passiert, «wie im Flug vergeht», schon ist es Abend geworden, dafür hat sie auch mehr Speicherkapazität belegt. Die erinnerte Zeit ist ungleich befrachteter und scheint länger.

Der erste Kuss dauert für alle, die sich an ihn erinnern, lange; für jeden länger auf jeden Fall als für die, die allenfalls als Dritte mit der Stoppuhr dabei waren.

Zeit hat nur dann einen Sinn, wenn sie ein Ende hat. Das ist des Menschen Zeit. (An den Anfang erinnern wir uns eh’ nicht.) Zeit, die einfach immer weiter vergeht, ist nicht nichts, aber etwas anderes.

Jetzt müsste die Frage kommen: Warum tragen die Menschen denn Uhren? Niemand müsste das besser wissen als wir Schweizer. Aber niemand will es weniger wissen als wir Schweizer. Erfunden haben wirs nicht. Aber machen tun wir es schon lange. Mit Erfolg. Und verkaufen tun wir es recht gut. Dieses Zeitmessgerät. Das rätselhafte.

Simon Garfield ist Engländer. Ein richtiger Engländer. Understatement – in jeder Sekunde – könnte, müsste man sagen. Ich vermute, das Schweizer Uhrenwesen ist etwas, was ihn am meisten irritiert. Er schreibt von der Basel World, das ist die Uhren- und Schmuckmesse, wie wir Schweizer uns das nie getrauen würden. Da ist Scheu, bei ihm Faszination. Und eben ein bisschen Sarkasmus. Die Engländer, sagt er irgendwo, hatten es doch auch drauf. Das Uhrmachen. Im 17./18. Jahrhundert waren sie wahrscheinlich führend. Als Seefahrernation unvermeidlich, denn ohne eine zuverlässige Uhr lässt sich auf hoher See kein Längengrad bestimmen. Er nennt auch die Namen dieser Handwerker. Klingend, aber total vergessen. «. . . hauptsächlich wegen der hartnäckigen englischen Angewohnheit (siehe Eisenbahnen, verarbeitende Industrie und Fussballnationalmannschaft) wichtige Felder, in denen das Land einst führend war, unterzufinanzieren und mit einem Achselzucken zu vernachlässigen».

Nicht zufällig ist es England, das den Nullmeridian bei sich gelegt hat. Das ging nicht ganz schmerzlos. Wenigstens lässt dies das Schicksal von Martial Bourdin vermuten. Er kam am 15. Februar 1894 ums Leben, als die Bombe, die er bei sich trug, zu früh explodierte. Das war in Greenwich. Über sein Motiv weiss man nichts, aber es muss mit dem Nullmeridian zu tun haben. Und wenn er vorhatte, die Zeit anzuhalten, dann war sein Tod sogar tragisch. Joseph Conrad schrieb einen bemerkenswerten Roman mit dem Titel «Der Geheimagent», zu dem der arme Bourdin den Anlass lieferte.

Natürlich ist uns jetzt auch Simon Garfield der Zeit vorausgeeilt. Er erscheint hier als der Verfasser eines bemerkenswerten Buches über diese Zeitbesessenheit. Das «Zeitfieber» hat uns ergriffen, als die ersten Uhren aufkamen. Und es hat uns nicht mehr losgelassen. Und wie gesagt: Der Schweizer Uhrmacherei widmet er einen grossen Teil seines Buches.

Wo ist die «Monduhr»?

Neben den vielen Geschichten, die Garfield brillant erzählt – Roger Bannister, der erste Mensch, der die Meile unter vier Minuten lief; die Omega Speedmaster, die erste Uhr auf dem Mond (Armstrong trug sie nicht! – Wenn Sie eine haben, kontrollieren Sie die Seriennummer auf der Rückseite. Denn wenn es ST 105.012 ist, haben Sie die Monduhr in den Händen – sie ist nämlich verschwunden) oder Senator Strom Thurmond, der den längsten Filibuster hielt oder die berühmtesten Sekunden der berühmtesten Fotografen oder ... — zum Slowfood und zur allgemeinen Sehnsucht, die Zeit zu verlangsamen, kommt er erst am Ende des Buches, was dem Lesevergnügen aber nicht abträglich ist – wo waren wir? – ja, Garfield erzählt all diese Geschichten, aber noch faszinierender sind die Sätze, die er im Zeit-Zusammenhang überliefert.

Nur zwei berührende Beispiele: «Es gibt nichts auf der Welt, das nicht einen entscheidenden Moment hat.» Überliefert von Henri Cartier-Bresson, wenn auch nicht original von ihm, aber ein berühmter Fotograf war er doch. Und der — wahrlich überzeitliche — Werbespruch für Philippe Patek (sorry! Schleichwerbung, muss aber sein): «Eine Philippe Patek gehört einem nie ganz allein. Eigentlich bewahrt man sie schon für die nächste Generation.»

Und warum tragen wir Armbanduhren? «Indem wir die Zeitablesen, stellen wir unsere mechanische und technische Überlegenheit zur Schau.» Wir beherrschen jetzt die Zeit. «Noch immer suggeriert eine Präzisionsuhr womöglich, dass wir am Ruder sind.»

Simon Garfield Zeitfieber - Warum die Stunde nicht überall gleich schlägt, die innere Uhr uns täuschen kann und Beethoven aus dem Takt gerät. Theiss Verlag WBG Darmstadt 2017. 375 S.