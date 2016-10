Pestizide sind fast überall. Nicht nur da, wo sie wirken sollen, auf den Feldern. 2000 Tonnen Pflanzenschutzmittel werden jährlich in der Schweiz versprüht. Einen Teil davon essen wir. Einen Teil schlucken Nützlinge. Ein Teil findet sich im Trinkwasser, und auch die Fische trinken davon. 112 Pestizide wurden in einer umfassenden Analyse 2012 in Schweizer Bächen und Seen nachgewiesen. Jedes vierte Pestizid überschritt den Grenzwert.

In Gemüse, Obst oder Korn überschreiten Pestizide die erlaubten Werte nur selten. Doch dort, wie auch im Wasser, weiss man nicht, was für eine negative Wirkung die Pflanzenschutzmittel in Kombination miteinander haben. «Man untersucht immer nur die Wirkung eines einzelnen Mittels», sagt Andreas Bosshard von Vision Landwirtschaft. Die Fachorganisation ist eine der stärksten Kritikerinnen des Pestizid-Einsatzes in der Landwirtschaft. Bosshard sagt: «Wir machen ein Experiment mit der Natur und uns selbst und haben keine Ahnung, wie es ausgeht.»

Bienen gaben den Anstoss

Mit dieser Kritik ist er nicht alleine. In den letzten Wochen haben sich die Umweltverbände im ganzen Land vor den Computer gesetzt und Warnrufe in die Tastaturen gehackt. Die Gelegenheit ist günstig, Vorschläge für einen strengeren Umweltschutz vorzubringen, denn der Bund hat dazu eingeladen.

In der EU müssen seit 2013 alle Staaten Aktionspläne umsetzen, um die Risiken der Pflanzenschutzmittel zu reduzieren. Nach einem Postulat im Nationalrat vor vier Jahren hat nun auch der Bund einen solchen ausgearbeitet. Angeregt hatte das auch ein Imker. Denn Bienen nehmen Pestizide ebenfalls auf.

Der ausgearbeitete Aktionsplan für die Schweiz umfasst über 70 Seiten mit 50 Massnahmen. Mit diesen soll die Hälfte der Pestizide-Risiken reduziert werden. Konkret ist aber vorgesehen, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre nur 12 Prozent weniger Gift versprüht wird. Statt 2000 Tonnen Pestizide (pro Hektare 4,8 kg) sollen künftig also 1760 Tonnen ausgetragen werden.