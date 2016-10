Es ist ein ganz normaler Herbsttag vor einem Jahr. Stephan Müller weiss noch nicht, was dieser Tag in ihm auslösen wird. Um 5.15 Uhr steht er auf. Er braucht keinen Wecker, denn seine innere Uhr weckt ihn täglich um dieselbe Zeit. 45 Minuten später fährt Müller mit dem Zug von Erlenbach nach Bern. Dort trinkt er im Loeb-Café Espresso und liest Zeitung. Danach spaziert Müller, wie die letzten 23 Jahre, an die Maulbeerstrasse. Doch etwas an diesem Tag ist anders. Der Mediensprecher des Touring Clubs Schweiz hat seinen letzten Arbeitstag. Er wird pensioniert.

Die Pensionierung trifft den Mann wie einen Schlag. Der Pensionierungsschock, auf den sich Müller zu wenig vorbereitet hat, nicht ahnte, dass er ihn treffen würde. An seinem letzten Arbeitstag trinkt er am Morgen mit seinen Kollegen Kaffee, wie so oft geht er mit einem Freund im Marzili an der Aare Mittagessen. Am Nachmittag gibt er sein Geschäftshandy ab, fährt den Computer herunter und macht für einmal früh Feierabend. Um 15 Uhr fährt er nach Hause, zurück ins Simmental.

Drei Tage später erwacht Müller um 5.15 Uhr, seine innere Uhr tickt noch gleich. Montag, ein neuer Start in die Arbeitswoche. Doch Müller bleibt im Bett liegen, denkt an seine Arbeitskollegen in Bern. Er kann nicht mehr einschlafen. Die ersten zwei Wochen waren für den Pensionierten wie Ferien. Ganz okay eigentlich. Doch dann kam die Leere, das Hinterfragen, die Suche nach einem Sinn.

Rituale und Strukturen fehlen

«Pensionierte haben noch mehr als 20 Jahre vor sich, sie müssen diese neue Lebensphase selber gestalten», sagt die Gerontologin Michèle Dubois. Sie ist Laufbahnberaterin am IAP, Institut für Angewandte Psychologie der ZHAW, und begleitet Menschen vom Arbeitsleben in die Pensionierung. Jeder Mensch habe das Bedürfnis, gebraucht zu werden. «Pensionierte suchen oft einen neuen Sinn und eine neue Identität», sagt die Psychologin. In der westlichen Welt definieren wir uns über den Beruf. Diese Identifikation fällt nach der Pensionierung weg.

So auch bei Müller: «Die Arbeit, die ich sehr liebte, wurde mir genommen.» Als Mediensprecher immer eine gefragte Person, fühlt er sich als Rentner plötzlich als ein Nobody. Das wars. «Die Pensionierung, die vermeintlich grosse Erlösung, ist nicht nur befreiend», sagt Müller. Am meisten machen ihm die fehlende Struktur und die fehlenden Aufgaben zu schaffen.

Das Pendeln nach Bern, der morgendliche Espresso, der Austausch mit seinen Arbeitskollegen. Was durch einen Arbeitsalltag einfach gegeben ist, muss sich ein Pensionierter nach fast 40 Jahren Arbeitsleben selber aufbauen. Vom Projektmanager zum Freizeitmanager.