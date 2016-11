rf provozierte eine längere Zeche mit Kollege Faber schon mal eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Sein Besäufnis ist Ausdruck einer tiefen Frustration.

Anfang der 1970er-Jahre hatte man zum Alkohol während der Dienstzeit noch ein entspanntes Verhältnis. Der erste Ermittler der Krimi-Reihe, der Hamburger Paul Trimmel, war ein starker Zigarrenraucher, der beim Autofahren den Stumpen nicht aus dem Mund nahm. In seinem Aktenschrank bunkerte er Korn und Cognac.

Auf seinen Aussendiensten bediente er sich an der Hausbar von Verdächtigen. Das Feierabendbier hörte selten vor der sechsten Runde auf.

Natürlich reflektiert der «Tatort» den Umgang mit Alkohol in der Gesellschaft. In den 1970ern war Kaffee- und Wasserspenderkultur in den Unternehmen noch nicht erfunden. In Diskussionsrunden am Fernsehen wie beim «Internationalen Frühschoppen» vernebelten die Debattierenden mit ihrem Zigarettenrauch noch das Fernsehbild, während man weissweintrinkend über Weltpolitik redete.

Auch wenn der Alkohol heute eher ein Problem darstellt als eine Lösung. Der Gesundheitswahn ist im Öffentlich-Rechtlichen noch nicht angekommen. Solange der Dresdner Kommissariatsleiter Peter Schnabel über eine Soja-Latte die Nase rümpft, muss man sich vor einem Smoothie zu Dienstbeginn noch nicht fürchten. Auch «Tatort»-Experte François Werner sieht das Ende des Alkohols noch nicht gekommen: «Ich glaube, dass der Trend vom absoluten Nichtrauchen und Nichtsaufen wieder deutlich rückläufig ist. Beim Trinken stärker als beim Rauchen, aber unübersehbar.» (jst.)