Gibt es einen allgemeingültigen Grundsatz?

Und wenn man die Sache so betrachtet, bleibt nur die Kantische Idee der Ethik. Gesinnung hin oder her, es geht nur darum: Kann mein Grundsatz für alle gelten? (Kant nennt das «die Maxime» und es ist eben nicht ein ausformulierter «Satz», sondern eher eine Art Haltung, aber doch ziemlich konkret auf die jeweilige Situation bezogen.) Ist die Maxime verallgemeinerungsfähig oder ist sie es nicht?

Kant hat dafür ein bizarres Beispiel gemacht. Gibt es ein Recht, aus Menschenliebe zu lügen?, fragt er. Die Antwort ist: Nein, denn die generelle Erlaubnis zu lügen würde das Zusammenleben wohl ziemlich schwierig machen. Das Beispiel geht dem Sinn nach so: Es klopft an der Türe, ein Mensch steht da mit dem Messer und fragt, ob mein Nachbar bei mir ist. Es ist klar, er will ihm etwas zuleide tun. Der Nachbar sitzt bei mir in der Stube. Die meisten würden wohl sagen: Ich muss meinen Nachbarn schützen, den Mann vor der Türe also anlügen.