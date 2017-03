Schlieren kauft die Büroimmobilie an der Rütistrasse 16 und 18 im Stockwerkeigentum . An seiner Sitzung vom Montagabend segnete das Gemeindeparlament den 8,2-Millionen-Franken-Kredit mit 32 zu null Stimmen ab.

Die 5600 Quadratmeter Bürofläche werden im Stockwerkeigentum erworben. Das benachbarte Gebäude mit den Hausnummern 12 und 14 wechselten bereits im Jahr 2014 in den Besitz der Stadt. Mit diesem Schritt wolle der Stadtrat den Einfluss auf die künftige Gesamtüberbauung an der Rütistrasse erhöhen und auch ihren heutigen Besitz arrondieren, schrieb der Stadtrat in seiner Begründung. Vom Gemeinderat erhielt Finanzvorsteherin Manuela Stiefel (FDP) gute Noten für diese Vorlage. Einstimmig sprach sich die Geschäftsprüfungskommission für ein Ja aus. Sprecher Thomas Wiedmer (Quartierverein) verwies darauf, dass das Gebäude aus den 1960er-Jahren in einem sehr guten Zustand ist, was die Bewirtschaftungskosten senken könnte. «Dies ist eine ideale Ergänzung zum bestehenden Immobilienportfolio der Stadt», ergänzte Werner Jost (EVP). Songül Viridén (GLP) sagte, dass mit dem Kauf nicht nur eine gute Rendite erzielt werden könne. «Die Stadt kann so auch neue Cluster ansiedeln.».