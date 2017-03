Walter Bühler, Ihre Einsprache blockiert den Bau des Velowegs nach Würenlos. Als Bauvorstand sollten Sie doch kein staatliches Bauprojekt verhindern.

Walter Bühler: Ich bin nicht nur Bauvorstand, sondern auch ein Bürger wie jeder andere. Ich darf für mein Recht einstehen. Wenn der Kanton Ihnen etwas wegnehmen will, ohne es zu ersetzen, rufen Sie auch nicht Halleluja und stimmen einfach zu. Es geht um 1600 Quadratmeter Landwirtschaftsland, das man enteignen will.

Der Kanton hat Ihnen Geld angeboten. So wie er es immer macht, wenn er Land für ein Strassenprojekt benötigt. Die anderen Grundeigentümer waren mit dem Angebot einverstanden.

Für Landwirtschaftsland zahlt der Kanton maximal 9.60 Franken pro Quadratmeter. Nach dem Bau des Velowegs handelt es sich nicht mehr um Landwirtschaftsland. Das Land ist danach bebaut und dadurch mehr wert. Diese Wertsteigerung wird nicht entschädigt. Mir geht es aber gar nicht darum. Ich will nicht Geld. Ich will Realersatz.