Drei Frauen im Fokus

Für die Kirchgemeinde schliessen sich damit gleich mehrere Kreise. Denn der Gottesdienst markiert das Ende der drei Bauphasen, in denen das Äussere und Innere der Kirche renoviert sowie ein Erweiterungsbau erstellt wurden. Überdies zeichnet mit Flavia Travaglini die Tochter des Schöpfers der Betonglasfenster der Kirche, Piero Travaglini, verantwortlich für die fünf Tondi. Diese hat die Künstlerin auf Holzscheiben mit je 90 Zentimeter Durchmesser aus Sachseln gemalt. So kommt es, dass diesen Sonntag drei Frauen «einen harmonischen Dreiklang bilden», wie es Kroiss ausdrückt.

Dass sich dies so gefügt hat, ist zu einem Teil auch dem Zufall geschuldet. «Mir war es wichtig, anlässlich des Jubiläumsjahres auch Dorothea in den Fokus zu rücken, denn sie hat schliesslich die Familie zusammengehalten», sagt Kroiss. Als es dann darum gegangen sei, ihr diese Referenz in einem Kunstwerk zu erweisen, habe er unter anderem auch Piero Travaglini angerufen. Er habe jedoch von dessen Tochter erfahren müssen, dass der Künstler mittlerweile verstorben sei. «Ich habe mit ihr über unsere Idee gesprochen. Sie hat uns dann Vorschläge präsentiert, die schliesslich akzeptiert wurden», so Kroiss. Flavia Travaglini sei es auch gewesen, die darauf bestanden habe, die Bilder auf Holz aus Sachseln zu malen.

Kein Zufall ist hingegen die Wahl des Datums für die Segnung der Bilder. Am 6. Februar, also am Montag, ist Namenstag der heiligen Dorothea. Sie war eine Märtyrerin, die um 290 in Kappadokien, in der heutigen Türkei, geboren wurde. Nicht heiliggesprochen wurde Dorothea von Flüe, obschon dies immer wieder gefordert wird.