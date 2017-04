Zurück zum Baukredit: Am Anfang stehen Anlagekosten von total 38,94 Millionen Franken. Abzüglich den 3,3 Millionen Franken Landwert ergeben sich 35,64 Millionen Franken Bruttobaukosten. Davon werden noch 750 000 Franken abgezogen. Für diesen Betrag verkauft die Gemeinde einen Teil der Tiefgarage an die Pensionskasse der Zürcher Kantonalbank (ZKB); um 13 Parkplätze geht es. So ergeben sich schliesslich die Nettokosten respektive der Baukredit von 34,89 Millionen Franken. Die ZKB kauft die Parkplätze für ihre Liegenschaft Huebwiesenstrasse 19/21/23, die im Osten direkt an das Baufeld anschliesst und die die ZKB um ein zusätzliches Gebäude mit einem Dutzend 2,5-Zimmerwohnungen an der Limmattalstrasse erweitert. Zusammen mit der Überbauung des Baufelds Ost werden der Bau der ZKB und jener der Gemeinde eine gemeinsame Front zur Strasse bilden.

Jährlicher Mietertrag: 500 000 Franken

Nach dem Bau rechnet die Gemeinde mit einem jährlichen Bruttomietertrag von

1,55 Millionen Franken und einem Aufwand von 1,05 Millionen Franken (zum Beispiel für Unterhalt und Darlehenszinsen). Resultat: Der Nettomietertrag beläuft sich auf eine halbe Million Franken. Die erwartete Bruttorendite beträgt 4,06 Prozent.

«Das Interesse, dieses Projekt zu finanzieren, ist gross», sagt Hochbauvorstand Willy Oswald (FDP). Die Gemeinde hat sich nach Darlehen mit fixen Zinssätzen erkundigt. Für 20 Jahre wurden Zinsen von 1,2 Prozent genannt. Auch jene für 30 Jahre liegen unter 2 Prozent. Vorerst rechnet die Gemeinde mit einem Zins von 1,5 Prozent. Die diesbezüglichen Verhandlungen werden nach dem 21. Mai weitergeführt.

Als der Gemeinderat und die Architekten Peter Baumberger das abstimmungsreife Projekt an der Dialogveranstaltung vom Montag vorstellten, gab es auch die eine oder andere kritische Bemerkung aus der Bevölkerung. So gibt zum Beispiel der Platz zu reden, der sich zwischen altem und neuem Zentrumsbau erstrecken wird und durch den die neue Busschlaufe verläuft. «Wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass ein Dorf wie Geroldswil einen zweiten Platz braucht?», fragte eine Bürgerin.

Werden die ersten 30 Minuten Parkieren gratis?

Ein weiterer Votant regte an, dass die Gemeinde für die öffentlichen Tiefgaragenparkplätze in den ersten 30 Minuten keine Gebühren erheben soll. Da der Gemeinderat die Gebührentarife noch nicht festgelegt hat, wird die Bitte vielleicht erhört.

Auch Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) gab zum Schluss des Abends noch einen Tipp zum Besten: «Vielleicht tönt es ein bisschen kitschig, aber machen Sie es so wie ich: Bleiben Sie auf der Treppe beim Dorfplatz stehen und schauen Sie nach unten auf den Kiesplatz. Dann schliessen Sie die Augen und stellen sich vor, was dort unten stehen wird. Dann öffnen Sie die Augen wieder und sehen den Kiesplatz», so Deplazes. Es sei unbestritten, dass man hier eine schöne Sache für ein attraktives und lebenswertes Geroldswil erhalte.