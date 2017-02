«Mich friert es schon jetzt, so schön ist es», sagt Isabella Heinrich aus Spreitenbach bereits mitten im ersten Song. Sie sei oft zu Gast in der AVO Maria Lounge. Dieses Mal habe sie nach Ankündigung des Konzertes zuerst auf YouTube nach dem Künstler gesucht. Sie sei sofort begeistert gewesen, von dem was sie dort gehört und gesehen habe. Doch nicht nur wegen der Musik weilt Heinrich gerne im Lokal. «Es ist sehr gemütlich und ich schätze den Kontakt zu den Künstlern, der hier möglich ist. Oft bietet sich die Gelegenheit zu einem Gespräch mit den Musikern», sagt sie. An diesem Freitagabend findet bereits in der Pause ein reger Austausch statt, als die Künstler sich unter die Besucher mischen und an der Bar verweilen.

Improvisation auf der Bühne

Auch die Musiker von Rotosphere tauschen sich gerne mit Musikern aus aller Welt aus. «Nach dem renommierten Bluesfestival in Baden entsteht jedes Jahr eine neue Zusammenarbeit mit internationalen Künstlern», sagt Bandleader Nic Niedermann. Aus solchen Begegnungen würden immer wieder kleine Tourneen, wie jene mit Skoller, entstehen. Es sei eine grosse Bereicherung für die Region, wenn man solche Weltklassemusiker dadurch an verschiedenen Orten anstatt nur an einem Konzert bestaunen dürfe. Die Musik sei dabei zum grössten Teil improvisiert. Doch gerade das zeichne den Blues aus. «Die Blues-Sprache ist universell. Wir verstehen beim Musizieren auf der Bühne, was unsere Gäste meinen. Und das erlaubt es uns zu improvisieren», sagt Niedermann.

Für Skoller, der sich an diesem Abend auch politisch äussert und für offene Landesgrenzen plädiert, ist es vor allem wichtig, dass sich die Zuhörer des Ursprungs des Blues gewahr werden. «Es ist grossartig, dass so etwas Schönes aus der grauenvollen Zeit der Sklaverei im Süden der USA entstanden ist»», schwärmt er. Man müsse sich immer wieder vor Augen führen, dass viele andere Musikstile überhaupt erst aus dem Blues entstehen konnten.