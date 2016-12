Sex mit Kind: Hier gabs Freispruch

Auch nach seinem ersten Samenerguss habe sie unbedingt weitermachen wollen, immer weiter. Er habe Hautabschürfungen am Glied davongetragen. «Seine Schilderung ähnelt dem Drehbuch eines Pornofilms, von denen er vielleicht zu viele gesehen hat», sagte der Leitende Staatsanwalt, Markus Oertle. Er forderte vor Obergericht wiederum viereinhalb Jahre Freiheitsstrafe. Also sechs Monate mehr, als schliesslich resultierten.

Der Grund für den Unterschied: Der Staatsanwalt wollte Kiko auch wegen sexueller Handlungen mit Kindern verurteilt sehen, da das Opfer jünger als 16 Jahre war. Wie schon das Bezirksgericht sprach ihn aber das Obergericht in diesem Punkt frei. Der Beschuldigte habe aufgrund des Erscheinungsbilds der 15-Jährigen, und weil das Schlieremer Ausgehlokal beim Eingang Alterskontrollen durchführt, davon ausgehen können, dass das Mädchen bereits über 16 Jahre alt ist.

Ansonsten waren sich Richter und Staatsanwalt einig: Hassan K. habe sein Opfer unter einem Vorwand nach draussen gelockt: Ihm sei schlecht gewesen, sie möge ihn doch an die frische Luft begleiten. Dann brachte K. sein Opfer dazu, mit ihm auf die Auto-Rückbank zu sitzen. Beim ersten Orgasmus habe er dann in seine Hand ejakuliert – ein nicht unwichtiges Detail: Schon bei der Vergewaltigung im Thurgau lief es so ab. Offenbar ein Muster.

Im Auto habe sie schliesslich versucht, ihn daran zu hindern, sie zu küssen, gab das Opfer mehrfach zu Protokoll. Zudem habe sie ihre Pobacken zusammengeklemmt, als er sich mit dem Finger in diesem Bereich zu schaffen versuchte. Und schliesslich habe sie ihre Beine zusammengepresst, um ihn an der Frontalpenetration zu hindern. «Das könnte auch erotisch gemeint sein», sagte Milieu-Anwalt Landmann dazu, «es gibt viele verschiedene Deutungen». In keiner Weise hätte dem Angeklagten bewusst werden können, dass das Mädchen dem Sex nicht zustimmte. Dabei knüpfte Landmann daran an, dass das Opfer kein ausdrückliches Nein über die Lippen brachte.