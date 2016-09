Seit diesem Tag gesellte sich Schein um Schein zur Sammlung, die Studer fein säuberlich und nach den Kantonen in alphabetischer Reihenfolge in den Folienfächern seiner Alben ablegt. «Mir fehlen nur Noten aus den Kantonen Glarus und Graubünden», bedauert der Oetwiler, der seine Schätze nicht zu Hause aufbewahrt. Einmal hatte er die Chance, eine Glarner Note zu ersteigern. «Aber irgendwann bin ich ausgestiegen.» Die Note ging dann für sagenhafte 33 000 Franken an einen anderen Bieter. Allerdings kann Studer die erste Banknote der Schweiz sein Eigen nennen. Das Notenformular der Deposito-Cassa von Bern aus dem Jahr 1832 misst stattliche 26 mal 16 Zentimeter – das ist Rekord in Studers Schweizer Sammlung.

Viele Sammler gibt es in der Schweiz nicht; Studer weiss von lediglich vieren. Man trifft sich immer mal wieder auf Auktionen. «Ob es auch im Ausland Sammler Schweizer Noten gibt, weiss ich allerdings nicht», sagt er. Mit seinen eigenen Schätzen kann sich nur ein Sammler aus Lausanne messen. «Ich hatte einmal Gelegenheit, seine Sammlung zu sehen, da sind mir fast die Tränen gekommen.» Studer war beeindruckt, wie umfassend diese ist.

Die älteste Note der SNB

Wenn es allerdings um die Noten geht, die die Schweizerische Nationalbank (SNB) seit ihrer Gründung im Jahr 1907 jemals herausgegeben hat, dann leuchten Studers Augen. Er besitzt die kompletten Sätze aller Noten, die je in Umlauf waren. Zusätzlich ergänzte er seine Sammlung durch ausgedruckte Kopien der Reserve-Serien, die nie ausgegeben wurden. Originale gibt es von Letzteren natürlich nicht; die erstellten Sätze wurden vernichtet. «Ein kompletter Satz aller SNB-Noten befindet sich nicht einmal im Besitz der SNB», so Studer.

Als er erfahren hatte, dass die erste Note, die die Nationalbank je herausgegeben hat, ein 500-Franken-Schein von 1907, in einer Auktion war, fragte er bei der SNB an, ob diese auch mitbieten würde. Dort verneinte man. Man beteilige sich nicht an Zukäufen. Im umfangreichen SNB-Archiv in Bern, das man gegen Voranmeldung besichtigen kann, ist diese Note zwar auch ausgestellt; sie ist aber nur eine Leihgabe. So hatte Studer freie Bahn und das Exemplar ist seither in seinem Besitz. Er kauft seine Noten auf Flohmärkten, bei Münzhändlern, bei Auktionen und von privat. Die Preise sind unterschiedlich, Details möchte Studer nicht verraten.

Totentanz auf der 1000er-Note

Das Blättern durch die Albumseiten ist auch ein Exkurs in Sachen Banknoten-Design. Neben der Grösse – zum Teil die dreifache der heutigen Scheine – fallen die feinziselierten Lithografien auf. Abgebildet wurden neben Helvetia, Szenen aus dem Landleben, schöne Frauen, Kinder, Bienenstöcke, Hähne, Hunde, Bauwerke, Tells Kapelle und das Rütli. Ungewöhnlich ist die fünfte SNB-Ausgabe, die erstmals 1957 in Umlauf kam und ab dem Jahr 2000 wertlos wurde. Auf der Rückseite des 1000-Franken-Scheins ist ein Totentanz abgebildet mit Sensenmann und Totenkopf, auf der des 500-Franken-Scheins der Jungbrunnen mit nur spärlich bekleideten jungen Damen. Einige Ältere werden sich noch an diese Ausgabe erinnern; sie war bis 1980 in Umlauf.

Was sammeln Sie?