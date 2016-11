Am Montagnachmittag fiel in einem Kleidergeschäft ein Mann mit einem Kinderwagen auf. Bereits am vergangenen Freitag hielt sich der selbe Mann mit dem kinderlosen Wagen im Geschäft auf. Dabei wurden Lederjacken im Wert von mehreren hundert Franken gestohlen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Eine aufmerksame Verkäuferin erkannte den Mann wieder, rief unverzüglich die Kantonspolizei an und folgte dem Mann bis zur Verhaftung durch die Polizei. Bei der Befragung gab der 47-jährige Rumäne den Diebstahl vom Freitag sowie den Diebstahlsversuch vom Montag zu.

Die weiteren Ermittlungen werden zeigen, ob der Kriminaltourist noch für weitere, gleichgelagert Taten in Frage kommt. Nach Abschluss des polizeilichen Verfahrens wird er der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt.