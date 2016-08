Der Film «Ziemlich beste Freunde» («Intouchables») lockte vor fünf Jahren ein Millionenpublikum ins Kino. Die ungewöhnliche und lebensbejahende Geschichte über die Freundschaft zwischen dem querschnittgelähmten Millionär Phillippe Pozzo di Borgo und seinem Pfleger Driss beruht auf realen Personen und Begebenheiten. Nun wird das Stück erstmals in der Schweiz in einer Bühnenfassung von Gunnar Dressler gezeigt. Hanspeter Müller-Drossaart spielt darin die zentrale Hautfigur im Rollstuhl. Der «Schweiz am Sonntag» hat der Dietiker Schauspieler verraten, wie er sich für die Rolle vorbereitet hat und was sie ihm bedeutet.

Herr Müller-Drossaart, Sie sind bald in einer Rolle zu sehen, in der Sie «nur» sitzen müssen. Fühlten Sie sich dadurch nicht eingeengt?

Hanspeter Müller-Drossaart: Die Rolle birgt gerade wegen der physischen Einengung sehr viel Potenzial. Es benötigt als Schauspieler ungemein mehr Konzentration, um herauszufinden, welche Möglichkeiten sich bieten, um den Charakter glaubhaft darzustellen. Gerade in dieser Einschränkung liegt eine grosse Kraft.

Hat die Rolle Ihre Wahrnehmung der Tetraplegie verändert?

Für die Vorbereitung habe ich die Biografien von Phillippe Pozzo di Borgo sowie seines Pflegers Abdel, wie er im wahren Leben heisst, gelesen, deren gemeinsame Erlebnisse die Vorlage für den Film und das Theaterstück lieferten. Dadurch hat sich meine Sicht in der Tat erweitert. Ein Leben mit dieser Einschränkung ist sehr schmerzhaft und schwer zu bewältigen. Das hat mich sehr berührt.