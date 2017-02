So ein gutes Knechtli wie den Ernst werde ich wohl nie mehr bekommen», hat der Meister gesagt, ein Bauer aus Hirzel, damals während des Zweiten Weltkriegs, nach getaner Arbeit im Wirtshaus. Aus dem Sihltaler Burschen Ernst sollte später der wohl bekannteste reformierte Pfarrer des Landes werden. Doch ein Knecht ist Pfarrer Sieber immer geblieben – bis heute, dem Tag, an dem er seinen 90. Geburtstag feiert und weiterhin nicht daran denkt, seine «Brüder und Schwestern und Freunde» allein zu lassen. «Bis zum letzten Atemzug werde ich chrampfen», sagt er, und wie er so dasitzt und munter in Bibelversen konversiert, kann man sich kaum vorstellen, dass «der Chef» ihn so bald zu sich holt, 90 Jahre hin oder her.

Um die Beine streicht ihm Leila, eine griechische Hündin, hinterlassen von Django, einem Freund von der Schattenseite. Django, der vor vier Jahren an Krebs gestorben ist, war «der Meister in der Szene auf dem Platzspitz». Jetzt ist Leila halt hier und ganz eine Liebe. Als «bissiger, gefährlicher Hund» sei sie im Polizeibericht beschrieben gewesen, und jetzt, schau sie dir an, ein Engel ist sie, diese Leila.

Kein Mann der leeren Worte

Pfarrer Siebers Reihenhaus in Uitikon ist von unten bis oben vollgestopft mit Erinnerungen an ein aussergewöhnliches Leben. Da türmen sich Einkaufstaschen und Kartonschachteln voll Papierkram, auf einem Hocker liegt die Bibel aus dem 16. Jahrhundert, die Sieber als «Büebel» aus dem Altpapierkorb gefischt hatte. An den Wänden hängen zahlreiche Bilder mit meist religiösen Motiven, die Sieber in einem alten Bienenhaus im tiefen Sihltal gemalt hat.

Zu den herumstehenden Krippenfiguren gesellen sich Bronze- und Tonskulpturen, die der Pfarrer selbst gemacht hat. Eine vor Jahren gefertigte hat er aus aktuellem Anlass soeben wieder hervorgekramt: Den Zwingli, wie er auch vor der Wasserkirche thront, doch bei Sieber hält der grosse Zürcher Reformator nicht mehr nur ein Schwert, sondern auf der Rückseite auch einen Pflug. «Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spiesse zu Sicheln machen ... und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen», zitiert Sieber mit erhobenem Zeigefinger und eindringlichem Blick.