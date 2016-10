Zentralbanken, Grossbanken, Börsen, Polizeikorps, die Wasserversorgung, Stromhändler und viele mehr: Jeder Schweizer braucht täglich zumindest indirekt die Produkte der Weytec. Das fängt schon am Morgen unter der Dusche oder beim Wasser für die Kaffeemaschine an: Die Zürcher Wasserversorgung prüft die Wasserqualität, die Daten dazu laufen dann auf einer Weytec-Anlage zusammen, in einem unterirdischen Steuerraum in einem Bunker in Zürich-Höngg. Der Weg zur Arbeit führt dann vielleicht durch einen Tunnel, dessen Verkehr in einem Kontrollraum der Kantonspolizei überwacht wird, mit einer Weytec-Anlage. Am Arbeitsort angekommen, sollten dort der Computer und andere Geräte mit Strom laufen: Die Stromhändler, zum Beispiel die Axpo in Baden, vertrauen ebenfalls auf die Weytec. Wenn dann im Verlauf des Vormittags eine Aktie steigt, kann man sich sicher sein, dass irgendein Börsenhändler das gerade auf einem seiner Bildschirme sieht, den er mit einer Weytec-Anlage steuert. Wirft man während der Arbeit noch einen Kaugummi in den Abfall, spielt die Weytec ebenfalls mit: Viele Kehrichtverbrennungsanlagen liessen ihre Kontrollräume ebenfalls von der Weytec ausstatten. Und wenn man dann am Abend zu Bett geht, schalten die Händler in Singapur ihre Weytec-Geräte an, während das Flugzeug, das noch über den Limmattaler Himmel fliegt, von Skyguide kontrolliert wird – auch da sind Weytec-Produkte mit am Drücker. Ebenfalls werden Weytec-Produkte zum Teil in Schweizer Atomkraftwerken genutzt – wenn auch nicht im gleichen Ausmass wie bei der Polizei oder den Banken. Die Weytec sieht diesen Bereich zudem nicht als Wachstumsmarkt an – so hat sie das Dach ihres Hauptsitzes in Unterengstringen mit Photovoltaik-Anlagen bestückt, die an manchen Tagen 80 Prozent des gesamten Verbrauchs der Firma decken. Apropos Strom: Beide Geschäftsführer, Armin Klingler und Mario Okle, fahren standesgemäss mit einem Strom-Sportwagen der Marke Tesla zur Arbeit. Gegründet wurde die Weytec, die heute als einzige Firma weltweit ihre Steuerungssysteme für Handels- und Kontrollräume selber herstellt, in den 1980er-Jahren vom Schlieremer Mechaniker Hubert Wey in der Garage eines Mehrfamilienhauses. Dort entwickelte Wey erstmals eine Video-Matrix, die Daten von drei PCs auf 600 Bildschirme verteilen konnte. Anfang der 1990er-Jahre zog das Unternehmen dann nach Unterengstringen, wo es seither wächst und wächst. (DEG)