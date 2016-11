Das Einzeldate erhielt jedoch Celine. Als Erste durfte sie eine ganze Nacht mit dem Bachelor verbringen und bot den anderen Kandidaten dadurch viel Raum für Fantasie.

Mehr als eine Kandidatin zweiffelt an Celines Aussage, sie habe nicht mit dem Bachelor herumgemacht. Als sie jedoch die Gegenfrage in die Runde wirft, «wer hat Janosch bereits geküsst?» wird es verdächtig still - auch seitens Vesna und Kristina, mit denen sich der 28-Jährige in der letzten Folge gleichzeitig vergnügte.

Kay aus Oberengstringen wird ein bisschen in den Hintergrund verdrängt - denkt sich wahrscheinlich so mancher Zuschauer während der Folge. Doch das Blatt wendet sich in der Nacht der Rose – komplett.