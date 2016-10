Aus der Schweiz sind bis heute 77 Personen in den Jihad nach Syrien gereist, teilte der Nachrichtendienst gestern mit. Nicht wenige davon haben sich zuvor in muslimischen Gebetshäusern radikalisiert. Vor allem die An’Nur-Moschee in Winterthur steht unter Verdacht, junge Gläubige zum Gotteskrieg aufzuhetzen. Tatsächlich hat der dortige Imam Shaik Wail regelmässig zum Jihad und zur Radikalisierung aufgerufen.

Das zeigen zahlreiche Besuche in der Moschee in den letzten vier Monaten. «Der Mann muss in den Krieg gehen. Das ist sein Jihad», sagte Wail in seinen Freitagspredigten. Er sprach vom «Jüngsten Gericht» und dem «Tag der Auferstehung», der «nun» gekommen sei. Dem anwesenden Publikum sagte er, dass ihn die Gesetze der Schweiz nicht interessierten, denn «die islamischen Gesetze stehen über jedem Land».