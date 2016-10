Rund um die Welt

Beate Lakotta und Walter Schels sind mit ihrer Ausstellung rund um die Welt gereist. Nach Ausstellungen in Berlin, London, Tokio und Montreal sind 26 der Porträts jetzt bis zum 18. November in der Limmat Hall in Zürich zu sehen.

Sie berühren wohl auch deshalb, weil auf keinem der Bilder ein Fotolächeln zu sehen ist. «Niemand hatte das Bedürfnis, den Eindruck von Heiterkeit zu erwecken, die in der Seele gar nicht vorhanden war», sagt Schels. Die Porträts der Verstorbenen strahlen eine grosse Ruhe und fast so etwas wie Zufriedenheit aus.

Schels und Lakotta legten grossen Wert darauf, die Menschen auch nach ihrem Tod in Würde abzulichten. «Wir hatten eine Verantwortung gegenüber den porträtierten Menschen. Sie hatten sich uns komplett anvertraut», sagt Lakotta.

Es sei tröstlich, zu erleben, dass das Sterben nichts Furchterregendes an sich hat. «Für den Beobachter wirkt es friedlich, wenn das Bewusstsein langsam erlischt», beschreibt Beate Lakotta ihre Erfahrungen mit den Sterbenden. Und doch, so die beiden Künstler, werde in den Ausstellungen viel geweint. «Es ist ein Ort, an dem man traurig sein darf.»

Ausstellung: Vernissage: 8. Oktober,

16 Uhr. Bis 18. November, Limmat Hall Zürich, Hardturmstrasse 122. Während der Zeit der Ausstellung widmen sich verschiedene Veranstaltungen, Buchpräsentationen und Lesungen den Themen Abschiedskultur, Sterben und Tod.

Buch: Beate Lakotta/Walter Schels: «Noch mal leben vor dem Tod – Wenn Menschen sterben», 224 Seiten,

CHF 53,90, ISBN 978-3-421-05837-9