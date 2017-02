Zur Erfindergruppe des Werks gehörte Hans Jakob Stampfer, der 1561 als Münzmeister der Stadt Zürich waltete. So ist er auch der erste seines Handwerks der im Zürcher Goldschmiede Verzeichnis erwähnt wird, das ab dem 16. Jahrhundert geführt wurde. Stampfer wollte zusammen mit vier weiteren Männern aus Zürich die Technologie des Prägewerks, das er bereits selber zum walzen von Münzen nutze, mit Gewinn vermarkten.

Die Truppe bestand der Überlieferung nach aus Rudolf Rordorf, einem Ingenieur, Martin Rosentaler, einem Münztechniker, Jakob Bluntschli, einem Zimmermann und Hans Vogler. Letzterer hatte aber keine Erfahrung in der Münzprägung. Dafür aber sorgte er mit seinem wortgewandten Auftreten für Aufmerksamkeit. Diese Eigenschaft verhalf ihm, in die Erfindergruppe um Stampfer aufgenommen zu werden. Denn die Walzprägmaschine musste dem damaligen Kaiser, der über das Münzrecht verfügte, schmackhaft gemacht werden. Dies war keine leichte Aufgabe in der zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Die Erfindungen florierten

Denn die Zürcher waren nicht die einzigen die eine solche Walze gebaut hatten. Unterschiedliche Münzmeister boten in ganz Europa selbstentwickelte Walzmaschinen den fürstlichen Häusern zum Kauf an. Bereits in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde ein Streckwerk zum Prägen von Münzen eingesetzt. Mit der Maschine konnte der Metallstreifen, auf die Dicke gewalzt werden, welche für die Prägung benötigt wurde.

Die Technik der neuen Walzmaschine aus Zürich unterschied sich nur in Details von der Bisherigen. Auch diese verwendete für die Prägung einen Metallstreifen. Im Unterschied zur alten Technik wurde der Streifen aber auf beiden Seiten mit einer Prägung bedruckt. Zudem versuchte Stampfer noch weitere Finnessen der Prägkunst zu verbessern. So war die Prägetiefe auf dem Streifen zu berücksichtigen. Weiter mussten die Walzstempfel so geformt sein, dass ein runder Aufdruck auf den Metallstreifen entstand. Noch wichtiger aber war, dass die beiden Walzen exakt gleich schnell laufen.