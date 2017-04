Zwei Personen hatten den Mann am Montag kurz vor Mitternacht bei seiner Tat beobachtet. Sie verständigten die Stadtpolizei, die kurz darauf in der Nähe des Parkplatzes einen Verdächtigen bemerkte. Der Schweizer, der die gestohlenen Sachen bei sich hatte, zeigte sich in der ersten polizeilichen Befragung geständig.