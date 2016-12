In einem Club im Kreis 4 besuchten am Mittwochabend zahlreiche Personen ein Konzert. Drei Männer nutzten die ausgelassene Stimmung, um gemeinsam auf der Tanzfläche die Tanzenden zu bestehlen, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilte.

Dabei gingen sie immer gleich vor: Ein Täter lenkte die Opfer ab, der zweite bestahl sie und gab das Diebesgut an den dritten im Bunde weiter. Diese Masche fiel einem Besucher auf, er informierte den Sicherheitsdienst. Dieser überraschte das Trio in flagranti und hielt es bis zum Eintreffen der Polizei fest.