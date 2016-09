Zwei Mal in weniger als 20 Stunden fällt im gleichen Gebiet in der Zürcher Innenstadt der Strom aus. Erst liegen die Kreise 1 und 4 am Sonntagabend während einer Stunde im Dunkeln, dann ereignet sich am Montagnachmittag die nächste Panne am Unterwerk Zeughaus. Die Folge: Erneut geht in der Zürcher Innenstadt während einer halben Stunde nichts mehr.

Der doppelte Stromausfall überraschte auch das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ), wie Mediensprecher Harry Graf gestern gegenüber "TeleZüri" sagte. "Die beiden Stromausfälle weisen darauf hin, dass nicht unbedingt der Transformator die Ursache sein muss. Der Wurm könnte auch in einem aussenstehenden Störschalter oder am Hochspannungsnetz selber liegen."