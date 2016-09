Erst sieben Monate Pensionärs-Frieden waren der alten «Tageschau»-Legende Tabaznik vergönnt, als ihm Swisscoy-Kamerad Kälin in einer Mail riet, sich doch von nun an doch lieber «vollständig RUHIG» zu verhalten und lieber «als alter Mann mit Vergangenheit seinen roten Arbeitsfrieden auf Staatskosten» zu geniessen. Alles würde ansonsten nämlich vom Herrn Kälin unverzüglich ans Lichte der Öffentlichkeit gezogen werden, «für eine vollständige öffentliche Demontage in allen Medien in diesem Bundesbern», soll der Kälin geschrieben haben. Jeder würde dann wissen, was der Fernseh-Tabacznik auf seinem Einsatz als Presse- und Informationsoffizier damals im Kosovo im Jahr 2000 wirklich getrieben habe.

Von «rücksichtslosem Drogen- und Bluthandel», schrieb der Herr Kälin dem Herrn Tabacznik, dem er damals im Kosovo im Jahr 2000 noch das Leben gerettet haben will («Russenmafia Botschaft Pristina, DU erinnerst dich», setzt der Kälin ein Seitenhieb). Damit nicht genug wirft er dem Kameraden von Camp Casablanca des weiteren geheime Politikertreffen auf Staatskosten, Waffenhandel, Beihilfe zum Kinderhandel und schändliche Treffen mit dem Klerus vor, wie die Anklageschrift festhält.

Nach dieser üblen Nachrede sistierte Herr Tabacznik den Bau seiner Website, mit der er sich nach seiner Fernseh-Karriere als Berater positionieren wollte, umgehend.

Er habe hie und da vielleicht mal eingreifen müssen, damals in seinem knapp neunmonatigen Einsatz als Presseoffizier im kriegsgeschüttelten Kosovo, bei Vorfällen von häuslicher Gewalt etwa. Hätte der Herr Kälin öffentlich solche Vorwürfe gegen ihn erhoben, hätte das damals betroffenen serbischen oder kosovarischen Parteien in den falschen Hals kommen und zu Blutrache oder Anschläge gegen ihn, den Tabacznik, führen können. Davor habe er sich gefürchtet, sagt er heute.

Jetzt soll aber Schluss sein mit der Angst, der Medienmann will endlich seine Pension geniessen. Die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat fordert eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 150 Franken für Ex-Fachoffizier Kälin mit seinem bösen Mail, und eine Busse von 500 Franken.

Mit seinem Urteilsspruch wird jetzt ein Richter entscheiden, wer in dieser Geschichte wirklich der "Aff" war. Vielleicht können die Schlachtfeld-Kameraden dann endlich Frieden schliessen mit den Geschehnissen, damals im Kosovo im Jahr 2000.

* Name geändert