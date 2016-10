Es brauche Ausstellungen wie diese, sagte die Justizministerin gemäss Redetext am Freitagabend bei der Vernissage. "Sie machen uns bewusst, wie viel auf dem Spiel steht". Dieses Bewusstsein mache politische Entscheide nicht leichter - im Gegenteil. "Es hilft uns aber, dass wir die richtigen Entscheide treffen."

In der Ausstellung "Flucht" übernehmen die Besucherinnen und Besucher die Rolle von Betroffenen. Sie sollen "erahnen, was es heisst, auf der Flucht zu sein". Die Ausstellung sei den Menschen gewidmet, die nicht freiwillig ihr Land verlassen, sagte Anja Klug, Leiterin des Schweizer Büros des Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen UNHCR am Freitag vor den Medien in Zürich.

Eindrückliche Kinderzeichnungen

Empfangen werden die Besucher mit Filmsequenzen aus Krisengebieten und von der Flucht - inmitten Steinbrocken. Durch einen Fluchtkorridor mit eindrücklichen Zeichnungen, die Kinder in Traumazentren gemacht haben, geht es weiter zu fünf fiktiven Schicksalen aus den Krisenländern Südsudan, Libanon, Afghanistan, Syrien und Somalia.