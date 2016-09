Ein Lastwagenfahrer hat sich am Freitagmorgen bei einem Arbeitsunfall schwer an den Beinen verletzt. Der 57-Jährige war ausgestiegen, als sich sein Fahrzeug von alleine in Bewegung setzte. Beim Versuch, wieder in die Fahrerkabine zu gelangen, wurde er vom Hinterrad seines Fahrzeugs überrollt.