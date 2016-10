Eine Fussgängerin ist am frühen Montagabend in Bassersdorf von einem Auto angefahren und mittelschwer verletzt worden. Die 52-Jährige überquerte auf einem Zebrastreifen die Baltenswilerstrasse, als sie vom Auto eines 77-Jährigen erfasst und auf die Strasse geschleudert wurde, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte.