Die Einsatzkräfte trafen an der Linsentalstrasse einen schwer verletzten Mann an. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist gegenwärtig unbekannt, wie die Polizei mitteilte. Die Staatsanwaltschaft wird in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich weitere Ermittlungen führen. Gemäss Angaben der Stadtpolizei Winterthur wurde die Polizei von einer der an der Auseinandersetzung beteiligten Personen alarmiert.

Nach der Erstversorgung vor Ort, wurde der Verletzte in ein Spital gebracht. Zur Art der Verletzung gab die Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda keine Auskunft.

