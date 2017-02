Was heisst das konkret?



Einerseits führen wir am Anfang und am Ende des Projekts Befragungen von Beamten durch, um zu untersuchen, wie sich die Einstellungen und Erwartungen der Polizisten bezüglich der Bodycam während des Pilotversuchs entwickeln. Andererseits füllen die Beamtenteams nach ihren Schichten – mit und ohne Bodycam – kurze Fragebögen aus. So können wir vergleichen, was im Polizeialltag mit und ohne Bodycam passiert. Letztendlich versuchen wir durch Gespräche mit Polizisten, Richtern und Staatsanwälten herauszufinden, ob die Videoaufnahmen dabei helfen können, Beschuldigte besser zu überführen.

Sammeln Sie für die Studie auch massenhaft Aufnahmen?



Nein, mit den Videoaufnahmen haben wir gar nichts zu tun. Diese analysieren wir nicht.

Wie haben Sie die acht Beamten ausgewählt, die die Bodycams ab heute tragen werden?



Es wurde niemand ausgewählt. Jeder Beamte kann die Bodycam tragen. Welche Einsatzteams sie letztlich tragen werden, entscheidet der Zufall. Dies ist für ein experimentelles Forschungsdesign notwendig. Eine solche Begleitforschung ist ganz selten; es gibt weltweit kaum Studien, die den Einsatz von Bodycams in dieser Form evaluiert haben.

Bei Ihnen hört man eine gewisse Begeisterung für das Projekt heraus.



Und wie! Ich kann es gar nicht genug wertschätzen, dass wir diese Möglichkeit erhalten haben, in so enger Zusammenarbeit mit der Polizei. Das ist höchster Standard von Evaluationsforschung.