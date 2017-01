Die 35- und 51-jährigen Schweizer werden beschuldigt, sowohl in einem Industriegebäude in Zürich-Oerlikon die Hanfpflanzen angebaut als auch danach die daraus gewonnenen Drogen verkauft zu haben. Das teilte die Kantonspolizei am Donnerstag mit.

An den Wohnorten der Männer, in Zürich und Meilen, führte die Polizei Hausdurchsuchungen durch. Dabei fand sie weitere Drogen, verbotene Waffen sowie Schusswaffen mit Munition. Ermittlungen hatten die Polizisten zur Liegenschaft in Oerlikon geführt. Die Fahnder hatten festgestellt, dass dort eine Indoor-Hanfanlage betrieben wurde.