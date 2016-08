Der geplante Umzug der ZSC Lions vom multifunktionalen Hallenstadion in Oerlikon in die Eishockey- und Sportarena in Zürich-Altstetten sei nicht nur lokal und national von grosser Bedeutung, sondern gar international, sagte René Fasel, Präsident des Internationalen Eishockeyverbandes, am Freitag vor den Medien in Zürich.

In Europa gebe es nämlich nicht viele gute Hallen, sagte Fasel. Aber die in Zürich würde europäische Massstäbe erfüllen und entsprechende Veranstaltungen ermöglichen. Sie wäre eindeutig keine "Räuberhöhle" mehr, sagte Fasel, der sich an seine Zeiten als Hockey- Schiedsrichter im alten, verrauchten Hallenstadion erinnerte.

Das Hallenstadion wurde mittlerweile nach einer Abstimmung im Jahr 2003 umgebaut. Die Erneuerung des Hallenstadions kostete rund 150 Millionen Franken. Die Stadt beteiligte sich mit knapp 57 Millionen daran.

Der Umbau erfolgte auch für den ZSC. "Aber nicht nur", betonte Peter Zahner, CEO der ZSC Lions, am Freitag. Mittlerweile hätten im Event- und Sportbereich Entwicklungen stattgefunden. Eine Entflechtung sei sinnvoll, der Auszug des Ankermieters für das Hallenstadion langfristig verkraftbar.