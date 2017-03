Voraussichtlich Mitte April wird das Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG) in Kraft treten. Die Umsetzung werde hohe Anforderungen in zeitlicher, technischer und organisatorischer Sicht an die Kantone stellen, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Donnerstag.

Eine enge Zusammenarbeit werde den Kantonen, vor allem aber auch den Leistungserbringern und der Bevölkerung grosse Vorteile bringen. Der Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg und sein Zürcher Amtskollege Thomas Heiniger führten daher schon seit einiger Zeit Gespräche über die Zusammenlegung der bisher eigenen Projekte.

eHealth-Netzwerk

Der Kanton Bern hat Anfang 2016 die "BeHealth-Initiative" gestartet. Diese soll die Gesundheitsbetriebe beim Aufbau eines eHealth-Netzwerks organisatorisch unterstützen.

Im Kanton Zürich wurde bereits im Sommer 2014 mit den Arbeiten zur Umsetzung des EPDG begonnen. Mit dem Aufbau der betrieblichen Organisation und der Informatik-Infrastruktur für das elektronische Patientendossier wurde die nicht gewinnorientierte Betriebsgesellschaft axsana AG beauftragt. Eigentümer sind je zur Hälfte die öffentliche Hand und die Leistungserbringer-Verbände.