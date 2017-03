Ein Ärgernis für den Flughafen: «Der aktuelle SBB-Fahrplan ist nicht optimal, da es zum Teil Intervalle von 20 Minuten gibt, in denen kein Zug an den Hauptbahnhof fährt», sagt Flughafen-Zürich-Finanzchef Lukas Brosi der «Schweiz am Wochenende». «Wir werden das Thema mit den SBB im Rahmen unserer regelmässigen Gespräche aufnehmen.» Die Lücke existiert am Abend ab 21 Uhr bis Betriebsschluss, weil dann ein Fernverkehrs-Zug weniger verkehrt. Davon sind etwa die Passagiere der letzten der sechs Wellen der Swiss, der wichtigsten Airline am Flughafen, betroffen. Diese Flüge treffen ab 21.30 Uhr am Flughafen ein.

7,5-Minuten-Takt der Tramlinie

Beim Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), der das öV-Angebot an den Flughafen plant, kann man die Unzufriedenheit des Flughafens trotzdem nicht nachvollziehen, wie Sprecher Thomas Kellenberger sagt. Das Angebot übertreffe in diesen Abend- und Randstunden die Nachfrage deutlich. Tagsüber betrage die Lücke maximal 13 Minuten. In Richtung Winterthur hingegen seien die Verbindungen mit dem Viertelstundentakt deutlich verbessert worden und Flughafen-Besucher aus Zürich Oerlikon hätten mit dem neuen 7,5-Minuten-Takt der Tramlinie 10 doppelt so viele Reisemöglichkeiten wie früher. Und nicht zuletzt stünden die Nachfragezahlen im Widerspruch zur Kritik, sagt Kellenberger. Zwischen 2013 und 2016 seien die Frequenzen zwischen dem Flughafen und dem Hauptbahnhof um 28 Prozent gestiegen. Verbesserungen seien erst mit einem weiteren Infrastruktur-Ausbauschritt denkbar, welchen der Bund erst erarbeite.

Alle wollen einen Direktzug

2014 benutzten durchschnittlich 44 000 Passagiere täglich den Bahnhof am Flughafen Zürich. Er gehört damit zu den 15 grössten der Schweiz. Pro Stunde halten 20 Züge direkt unter dem grössten Airport des Landes. Unter anderem fahren alle Fernverkehrs-Züge in die Ostschweiz über den Flughafen-Bahnhof. Der Bund prüfte zwar, diese Züge über Wallisellen und nicht mehr über den Flughafen fahren zu lassen. Doch diese Idee ist in weite Ferne gerückt: Erst für den Zeithorizont 2030/35 sei dies wieder ein Thema, heisst es beim Bundesamt für Verkehr. Die zahlreichen S-Bahnen, der dichte Verkehr in Winterthur und Einschränkungen im Güterverkehr hätten die frühere Einführung verunmöglicht. Sowieso ist die Anbindung an den Flughafen eine der wichtigsten Forderungen, wenn Städte und Kantone in Fahrplanverfahren mitreden. Auch das Berner Oberland kämpfte lange für einen direkten Zug an den Airport – und erhält diesen nun 2022 wieder.