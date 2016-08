Das Vierstern-Superior-Angebot richtet sich zum einen an Touristen und Geschäftsreisende. Ein wichtiges Zielpublikum sind aber auch Rentner aus der Nachbarschaft, «die sich verkleinern wollen», wie Dolder-Direktor Thomas Schmid sagte. Die Nachfrage im Segment der älteren Dauermieter sei enorm. Insgesamt hatte das Dolder Waldhaus laut Schmid zuletzt eine durchschnittliche Auslastung von 63 Prozent.

Doch die Konkurrenz verschärft sich. Denn das Dolder-Projekt fällt in eine Zeit, in der der Hotelbau hierzulande boomt: Schweizweit gibt es derzeit rund 80 Bauprojekte, wie die «Handelszeitung» kürzlich berichtete; 10 davon befinden sich im Raum Zürich. Gleichzeitig habe der starke Franken dazu geführt, dass in der Schweiz anders als in den meisten europäischen Ländern die Übernachtungszahlen zuletzt rückläufig waren.

Zuversicht wird verbreitet

Dennoch geben sich die Dolder-Verantwortlichen zuversichtlich: Es sei von Vorteil, dass das Dolder Grand und das Dolder Waldhaus künftig gemeinsam vermarktet werden können, sagte Schmid. «Allgemein geht man davon aus, dass die Nachfrage steigt. Zürich wird davon sicher profitieren», doppelte Jacob nach – und fügte an: «Wir haben eine einzigartige Lage zwischen Natur und Stadt.»

Jacobs Zuversicht wird durch die neusten Zahlen von Zürich Tourismus gestützt: Fürs erste Halbjahr 2016 gab es im Grossraum Zürich bei den Übernachtungen ein Plus von 0,7 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. In der Stadt Zürich und der näheren Umgebung war die Zunahme gar doppelt so gross. «Der Preisdruck für die Hoteliers allerdings bleibt. Verursacht wird er durch den starken Franken und den Immobilienboom, der zu immer mehr Hotels und damit zu einer immer grösseren Konkurrenzsituation führt», liess sich Zürich-Tourismus-Direktor Martin Sturzenegger zitieren.

Ehe das neue Dolder Waldhaus sich dieser Konkurrenz stellen kann, braucht es noch eine Baubewilligung. Simeon rechnet bis Anfang Oktober damit. Einsprachen könnten das Projekt noch verzögern. Doch Simeon gibt sich zuversichtlich, dass es dazu nicht kommt. Einsprachen von Nachbarn gegen den Gestaltungsplan, der im Stadtparlament ohne Widerstand durchkam, habe man bereits aussergerichtlich regeln können. Die Neueröffnung des Hotels Dolder Waldhaus ist für Ende 2019 geplant.