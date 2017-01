Um ca. 19.30 Uhr wurde ein 69-jähriger Mann in der Herman-Greulich-Strasse von drei Unbekannten gefragt, ob er Feuer habe. Als er dies verneinte, griff ihn einer des Trios unvermittelt tätlich an. Sie bedrohten ihn mit einer Stichwaffe und verlangte nach Geld. Der Bedrohte überliess ihm daraufhin sein Bargeld, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Bevor die Unbekannten in Richtung Kanzleistrasse flüchteten, entrissen sie ihm noch die Uhr.

Das Opfer erlitt beim Überfall Schürfungen und Prellungen. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der erste ist ca. 170 cm gross, kräftig gebaut, dunkelhäutig, schuterlange Haare und trug dukle Kleider. Die beiden anderen Männer waren ca. 165 – 175 cm gross, dunkelhäutig, einer hatte kurze, der andere Schulterlange Haare. Personen, die Angaben zum Angriff machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich zu melden.

Aktuelle Polizeibilder aus der Schweiz