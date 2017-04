Mit 145 km/h statt der erlaubten 80 Kilometern pro Stunde ist ein 41-jähriger Mann aus dem Kanton Schwyz am Sonntag bei Kappel am Albis von der Polizei geblitzt worden. Dem Raser wurde an Ort und Stelle der Führerausweis entzogen, wie die Zürcher Kantonspolizei am Montag mitteilte.