Für Verteidigung war es Liebesbeziehung

Die Verteidigung argumentierte vergeblich, dass die Patientin in keiner Weise vom Arzt abhängig gewesen sei. In einer Poliklinik sei nicht nur eine Person für die Medikamentenausgabe zuständig. Auch könne der behandelnde Arzt wechseln, beispielsweise wegen Abwesenheit durch Ferien oder Krankheit.

Für die Verteidigung war deshalb klar: "Es war eine Liebesbeziehung und beruhte auf freien Entscheidungen." Sein Mandat habe weder ein Machtverhältnis noch eine psychische Krankheit ausgenutzt.

Persönlichkeitsstörung ausgenutzt

Ein vom Obergericht veranlasstes Gutachten zeigt, dass die Frau an einer schweren abhängigen Persönlichkeitsstörung leidet. Sie tendiere in hohem Masse dazu, andere über sich entscheiden zu lassen oder ihre Bedürfnisse unterzuordnen. Sie ist ausserdem in der Fähigkeit, eine freie Entscheidung bezüglich einer sexuellen Beziehung zu treffen, eingeschränkt.

Für das Gericht bestand deshalb kein Zweifel, dass der Beschuldigte die Persönlichkeitsstörung ausgenutzt hat, um seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. "Es bestand ein Abhängigkeitsverhältnis und Sie haben mit Ihrem dreisten Verhalten das Vertrauensverhältnis schamlos ausgenützt", sagte der Richter.