Im Rahmen ihrer Fahndungstätigkeit fiel der Stadtpolizei Zürich ein verdächtiger Lieferwagen auf. Sie folgten dem Fahrzeug, um dieses weiter zu beobachten. Als das Fahrzeug vor einer Liegenschaft in Dübendorf stoppte und die Insassen mehrere Kartonschachteln aus dem Lieferwagen luden, entschloss sich die Stadtpolizei, die beiden Männer und die Schachteln genauer anzusehen.

Dabei staunten die Polizisten nicht schlecht, als sie in den Kartonbehältern auf fertig getrocknetes und in Plastiksäcken verpacktes Marihuana in der Menge von ca. 100 Kilogramm stiessen. Die Betäubungsmittel und das Fahrzeug wurden sichergestellt. Die beiden Männer, ein 32-jähriger Schweizer und ein 46-jähriger Belgier, wurden festgenommen.