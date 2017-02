Mehrere Tonnen Milch sind am Dienstagvormittag in Oberstammheim im Zürcher Weinland in einer Wiese versickert: Ein 39-jähriger Chauffeur eines Tanklastwagens war zuvor in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen - dabei kippte sein Gefährt auf die rechte Seite und rutschte ins angrenzende Wiesland.