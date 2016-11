Die 12-jährige Céline wurde am Dienstag letzter Woche als vermisst gemeldet. Am vergangenen Freitag wurde sie in Begleitung eines unbekannten Mannes in Uster von der Polizei aufgegriffen. Nun sitzt er in Untersuchungshaft, wie Tele Züri berichtet.

Es handle sich um einen 21-Jährigen aus Deutschland, wie der TV-Sender mit Verweis auf eine gut unterrichtete Quelle berichtet. Das Mädchen befindet sich nun in einer Klinik ausserhalb des Kantons Zürich und müsse dort noch länger bleiben.