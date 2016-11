Ohne grösseres Bedauern nahm die Nagra das deutsche Nein damals zur Kenntnis und betonte, dass man auch ohne die Messung in Jestetten genügend Daten über die Geologie gewinnen könne. Und am Donnerstag wiederholte sich diese Art von Argumentation: Man könne auch ohne eine Schrägbohrung unter deutsches Gebiet genügend geologische Strukturen im Untergrund erkennen, hiess es seitens der Nagra-Vertreter sinngemäss. Die Tiefenbohrungen sind für die dritte Etappe ab 2019 geplant, in der die verschiedenen möglichen Endlagerregionen in Sachen Sicherheit miteinander verglichen werden.

Das BFE verweist auf das Ensi

Das BFE hat die Federführung im Suchverfahren für das Endlager inne. Diese Zeitung wollte daher vom Bundesamt wissen, weshalb es von der Nagra nicht verlange, sich um eine Bewilligung für eine Schrägbohrung in den deutschen Boden zu bemühen. Dies sei eine «technische Frage», die das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) beantworten müsse, heisst es seitens des BFE. «Das Ensi muss beurteilen, ob mit den anderen Bohrplätzen die erforderlichen Daten gewonnen werden können», schreibt BFE-Sprecherin Marianne Zünd. Es sei ja auch so, dass nicht an allen potenziellen Bohrstandorten auch tatsächlich gebohrt werde. Die Nagra geht davon aus, dass sie zwischen drei und fünf Bohrungen durchführen wird.

Also leitete diese Zeitung seine Frage wegen der Bewilligung ans Ensi weiter. «Das Ensi kann zu dieser Frage gegenwärtig nicht Stellung nehmen», schreibt Sektionsleiter Sebastian Hueber. Denn die Beurteilung der Gesuche für die Sondierbohrungen von Rheinau und Dachsen schliesse das Ensi erst Mitte 2017 ab.

Einsprachen sind möglich

Der Bau der Bohrplätze dauert rund drei Monate. Die Bohrungen selber nehmen zwischen sechs und zwölf Monate in Anspruch. Die Nagra verspricht, sämtliche gesetzliche Vorgaben, so zum Beispiel jene des Lärmschutzes, einzuhalten. Auch zu Erschütterungen soll es nicht kommen. Pro Bohrplatz rechnet die Nagra bis maximal 50 Lastwagen-Fahrten pro Woche. Das Bohrgerät selber wird 17 Meter in die Höhe ragen. Für ein Bohrplatz wird zwischen einer halben und einer Hektare Land benötigt.

Die acht Gesuche der Nagra für die Sondierbohrungen liegen zurzeit beim BFE zur Prüfung. Im ersten Quartal 2017 liegen die Gesuche öffentlich auf. Dann können Betroffene beim BFE kostenlos Einsprache erheben.