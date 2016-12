Er habe keine Erinnerung mehr an jenen Sonntagmorgen, sagte der Äthiopier am Freitag vor dem Bezirksgericht Zürich. An das Küchenmesser erinnerte er sich: Seine Frau habe ihm zuvor den Auftrag gegen, eines zu kaufen. Dieses habe er im Rucksack gehabt. "Doch ob ich es in den Händen hielt, weiss ich nicht."

Der heute 43-Jährige machte eine "geistige Beeinträchtigung" geltend. Bei ihm ist unter anderem eine schizophrene Psychose diagnostiziert worden. "Wenn ich krank bin, dann weiss ich nicht, was ich tue." Eine begonnene Therapie, die er sehr schätze, helfe ihm nun.

Dass der Mann zum Tatzeitpunkt deshalb schuldunfähig war, blieb an der Verhandlung unbestritten. Auch das Bezirksgericht kam am Ende zu diesem Schluss und sah von einer Strafe ab. Es ordnete - wie dies auch die Staatsanwaltschaft beantragt hatte - eine ambulante Therapie an.

Ein Messer und 13 Schüsse

Am 27. Dezember 2015 um 6 Uhr früh war zwei Streifenwagenbesatzungen in Zürich-Wiedikon ein Mann aufgefallen, der mit einem Messer in der Hand herumlief. Als die insgesamt fünf Polizisten ihn stoppen wollten, fuchtelte dieser mit dem Messer herum und rief laut Anklageschrift mehrmals aggressiv "kill me, kill me".

Der 43-Jährige ging danach auf einzelne Polizisten zu. Einer schoss zweimal auf ihn, ein anderer elfmal. Sechsmal wurde der Mann getroffen. Die Stadtpolizei sprach damals von einer "absoluten Notwehrsituation".

Die Staatsanwaltschaft sah wegen des Angriffs mit dem Messer objektiv die beiden Tatbestände der versuchten schweren Körperverletzung sowie der Gewalt und Drohung gegen Beamte als erfüllt an.