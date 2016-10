«Rauch finito, toc»

Im nächsten Jahr wird er noch mehr Verantwortung übernehmen. Dann wird «Turbo Cinque», so heisst seine Position im PC-7-Team, zum «Turbo Uno» und damit zum Leader der Staffel befördert, die ausschliesslich aus Berufs-F/A-18-Piloten besteht. Der Leader ist nicht nur der Hauptverantwortliche in der Luft, er liefert auch die ersten Referenzpunkte, auf die alle anderen im Team während des Flugs schauen. Teil des Teams sind auch die Kameraden am Funk, die die Kommandos geben. Der Bambini Code, eine Mischung aus Deutsch, Italienisch und Französisch, ist gewöhnungsbedürftig. Johner nennt ein Beispiel: «Rauch Achtung, toc» – und die Zuschauer sehen ein rauchendes Diesel-Öl-Gemisch, das den Figurenflug der Maschinen nachzeichnet und so die Dreidimensionalität der Figur besser nachvollziehbar macht. Genauso lange bis «Rauch finito, toc» durchgegeben wird.

Nebenher noch Recht studiert

Was macht jemand wie Cyril Johner, um abzuspannen, auf andere Gedanken zu kommen? Das was alle machen: Joggen, lesen, Klavierspielen, segeln, Freunde treffen – alles ganz normal so weit. Aber dann: Mit einem Freund im Kleinflugzeug die USA bereisen, auch um seine Flugstunden für den Kleinflugzeug-Flugschein zu absolvieren. Und: Jura studieren. In diesem Sommer hat er den Bachelor of Law abgeschlossen. Dafür konnte er sein Pensum während dreier Jahre auf 40 Prozent reduzieren. Dennoch sei es ein intensives, aber interessantes Jahr gewesen. Man glaubt man ihm das sofort. So hat er seine Karriere also auch jenseits des Cockpits schon im Blick. In neun Jahren wird er 42, dann ist üblicherweise Schluss mit der Fliegerei in einer Berufsstaffel. Sein Ziel dann: der Rechtsdienst der Luftwaffe und des VBS.

Wie viel sieht man bei 500 km/h?

Fragt man Johner, was ihm an seinem Beruf nicht so gefällt, nennt er den Zwang, so viel mobil sein zu müssen. «Wir Berufspiloten haben viele Aufgaben und sind deshalb viel unterwegs. Wir kennen nicht nur den Luftraum der Schweiz sehr gut, sondern auch die Schweizer Autobahnen.»

Mit dem PC-7-Team hat er in dieser Saison noch drei Vorführungen: bei den Airdays des «Verkehrshaus der Schweiz» in Luzern am 7./8. Oktober, der Ski-WM in St. Moritz vom 17. bis 19. Februar und beim FIS-Skirennen in Crans-Montana in der Folgewoche. Über Dietikons Stadtplatz ist seine Staffel in diesem Jahr auch schon geflogen, anlässlich der Feier zu 125 Jahren Stadtmusik. Ob Johner dort unten etwas wahrnimmt, ist eine Frage der Geschwindigkeit. «Bei 500 Stundenkilometern, 100 Meter über Grund sieht man viel. Jedoch nehme ich diese Eindrücke nur im peripheren Sehen war. Über die Schweiz zu fliegen ist nicht nur abwechslungsreich, sondern auch wunderschön. Ein echtes Privileg.»

Fliegt er von Dübendorf nach Emmen, kann er manchmal den Flugweg so wählen, dass er über das Limmattal fliegt. «Schliesslich bin ich Limmattaler durch und durch.» Dann kann es sein, dass er der Familie in Urdorf von seinem Überflug Bescheid gibt.

Preisfrage zum Schluss: Wie fangen die PC-7-Team-Piloten an, eine neue Figur zu üben? Rein in die Maschinen und einfach mal probieren? Natürlich nicht. Johner: «Wir machen das am Boden und gehen zu Fuss nach Kommandos die Figuren durch.» Man stelle sich vor, wie die neun Staffelpiloten in Formation über ein Feld stapfen ...