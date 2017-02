Fingleton starb am Samstag kurz nach seinem 36. Geburtstag in Grossbritannien an Herzversagen, wie mehrere Medien berichten.

Nachdem er 2007 seine Sportler-Karriere wegen einer Verletzung abbrechen musste, spielte Fingleton unter anderen in der britischen Kult-Serie "Doctor Who" den bösen Fischerkönig und in "Game of Thrones" den Riesen Mag Mar Tun Doh Weg alias "Mag der Mächtige". Seinen grössten Part hatte er in "Avengers 2: Age of Ultron", allerdings machte er dafür nur die Stunts.