Die Musikerin hatte am Montag das Foto einer Frau mit schwarzem Niqab gepostet, die ein nacktes Bein aus ihrem Kleid hervorstreckt. Dazu schrieb sie: "Unsere Stärke liegt in unseren Unterschieden, unsere Kraft in unserer Vielfalt".

Innerhalb der letzten zwei Tage wurde der Post zwar mehr als 5000 Mal geliked. Viele Fans zeigten sich aber auch empört über das Bild, weil Keys damit deren Meinung nach die Unterdrückung muslimischer Frauen verharmlose.

Das Foto sei "eine Schande", schrieb ein User. "Du tust muslimischen Frauen null Gefallen, wenn du ein Kleidungsstück bewirbst, das ihnen von Terroristen und Fundamentalisten aufgezwungen wurde", erklärte eine Frau.