Es ist ein regelrechtes Star-Aufgebot, dass kurz nach Beginn des Songs einsetzt: Adele, Elton John, Selena Gomez, Lady Gaga und Chris Martin trällern mit – und die Red Hot Chilli Peppers sorgen für den richtigen Rhythmus. So hat man den Weihnachtsohrwurm noch nie gehört. Und gesehen.

Brite James Corden hat die Stars für seine Late Night Show jeweils auf dem Beifahrersitz – die «Carpool Karaoke» gehört zu den Quotenknüllern am TV und auf Youtube.

Vorweihnachtlich war er also letzte Woche mit Tannenbaum, Geschenken und Mariah Carey unterwegs. Und natürlich wollte er mit der Sängerin ihren Hit «All I Want For Christmas Is You» anstimmen.