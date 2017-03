Die Band, die in den 1990er Jahren mit Hits wie "An Angel" riesige Erfolge feierte, wagt ein Comeback und veröffentlicht an diesem Freitag ihr neues Album "We Got Love" mit vielen Erfolgs-Songs von früher.

"Als wir das erste Mal zusammen in einem Kreis standen und zusammen gesungen haben in diesem typischen Kelly-Chor, da war es so, als wäre nichts gewesen. Der Chor stand nach 20 Jahren da wie eine Eins. Das ist einfach in der DNA drin und das kriegt man nicht weg."