Grundsätzlich gehört für die in Malibu lebende Autorin von "Tintenherz" und "Drachenreiter" das Schreiben jeden Tag dazu. Abends eher seltener: "Da male ich meist", so die 58-Jährige auf Fragen der Deutschen Presse-Agentur anlässlich ihrer Ausstellung "Zauberwelten" in der Kunsthalle Karlsruhe.

Funke, die zu den weltweit meistgelesenen Kinderbuchautorinnen gehört, schreibt gleichzeitig an verschiedenen Werken: "Ich arbeite schon seit Jahren parallel an mehreren Projekten und geniesse das sehr. Seit ich in Notizbüchern arbeite, fällt das sehr leicht." Funke hat nach eigenen Angaben immer drei oder vier davon auf den Arbeitstischen liegen - und notiert im Kalender, wann welches dran ist.