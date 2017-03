Affleck und Garner sind dem Bericht zufolge zwar nicht wieder vereint, sich aber einig darin, ihre Ehe kitten zu wollen. Garner habe die Scheidung abgesagt, da sie "wirklich die Dinge mit Ben in Ordnung bringen will", verlautete aus dem Umfeld der 44-jährigen Schauspielerin.

Aus einer anderen Quelle, die dem gleichaltrigen Affleck nahestehen soll, hiess es dagegen, die Absage der Scheidung sei eine gemeinsame Entscheidung beider gewesen: "Es gibt immer eine Chance der Versöhnung. Sie lieben einander. Sie lieben auch wirklich, wirklich ihre Kinder, und diese Kinder lieben ihre Eltern."

Affleck und Garner haben zwei Töchter im Alter von elf und acht Jahren sowie einen fünfjährigen Sohn. Laut "people.com" veranstalteten die beiden Hollywoodstars am Tag nach der Oscar-Gala eine kleine Geburtstagsparty für ihren Sohn Sam in ihrem Haus in Los Angeles. "Alle schienen glücklich", zitierte das Magazin eine anonyme Quelle.

Affleck und Garner hatten sich 2003 bei den Dreharbeiten zu "Daredevil" kennengelernt. Zwei Jahre später heirateten sie. Über die Ursachen ihrer Beziehungskrise machten sie im Juni 2015 bei der Ankündigung ihrer Scheidung keine Angaben.

Affleck wurde bereits zwei Mal mit einem Oscar ausgezeichnet - 1997 für das Drehbuch zu "Good Will Hunting" und 2013 für den Film "Argo", bei dem er mitspielte und Regie führte. Garner wurde 2002 für ihre Rolle in der Actionserie "Alias" mit einem Golden Globe geehrt.