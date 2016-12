So hat dem 67-Jährigen die Arbeit hinter dem Mikrofon denn auch besser gefallen als jene vor der Kamera: "Als Moderator sind Kleider oder Haarschnitt leider oft wichtiger als Inhalt", sagte er zu "blick.ch". Seine Samstagabend-Kisten habe er vor allem deshalb moderiert, weil er sich nicht ein einziges Mal dafür hat bewerben müssen. "Ich musste nur immer Ja sagen. Das ist ein Luxus."

Sollte es einmal so etwas wie einen zweiten Beni Thurnheer geben, so rät das Original ihm auf jeden Fall davon ab, ihn zu kopieren. Er zitiert in dem Zusammenhang das Sprichwort von Wilhelm Busch: "Wer in die Fussstapfen anderer tritt, wird keine eigenen Spuren hinterlassen."